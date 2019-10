Sánchez vai a Barcelona visitar agentes feridos nos protestos

presidente do governo regional da Catalunha por não ter condenado com firmeza os atos de violência dos últimos dias.

Pedro Sánchez reuniu-se esta manhã com a presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau. Através do Twitter, afirmou ter dado "todo o apoio e solidaridade" a Barcelona. "O Governo de Espanha trabalha para garantir a segurança e a convivência.





Sanchéz enviou na manhã desta segunda-feira uma carta ao presidente da Generalitat, Quim Torra , relembrando a obrigação de condenar a violência e "evitar a discórdia civil". O primeiro-ministro espanhol em funções recordou, na carta enviada ao presidente do Governo catalão, que "o primeiro dever de qualquer responsável público é zelar pela segurança dos cidadãos, assim como pela de qualquer espaço público ou privado relativamente a condutas violentas".

A visita não foi anunciada até esta manhã para evitar protestos organizados, explica o El Mundo. Segundo os meios de comunicação espanhóis, Sánchez vai ainda reunir-se com as

A carta enviada a Torra é a resposta do governo espanhol à missiva do presidente da Generalitat enviada no sábado ao primeiro-ministro.



No documento, Quim Torra negou acusações anteriores sobre falta de diálogo e recriminou o primeiro-ministro por ter pretendido, disse, "dar lições sobre condenar ou lutar contra a violência".

"Em resposta à sua carta de 19 de outubro e às declarações públicas dos últimos dias, permito-me recordar-lhe que o primeiro dever de qualquer responsável público é velar pela segurança dos cidadãos, e dos espaços públicos e privados", respondeu Sánchez à carta de Torra.

O chefe do Executivo espanhol diz também que o "segundo dever" de um responsável público "é preservar a convivência entre todos os que integram a sociedade civil e evitar a fratura da comunidade.

Sánchez acusa Torra de ter evitado a questão da violência em vários pontos da Catalunha, inclusivamente os acontecimentos ocorridos perto do gabinete do próprio presidente da Generalitat.

O primeiro-ministro diz ainda que Torra "virou as costas às forças e aos corpos de segurança" que protegem o público com "grande profissionalismo expondo-se a grandes riscos"

"Virou as costas e ignorou mais de metade da população catalã simplesmente porque não partilha dos seus propósitos, em vez de se comportar com o presidente de todos os catalães", refere Sánchez.

Fontes governamentais disseram à Efe que Sánchez, que deve visitar os agentes feridos nos confrontos com manifestantes em Barcelona, vai reunir-se com as forças e corpos de segurança do Estado responsáveis pela segurança na Catalunha.

As sentenças do Tribunal Supremo aos políticos catalães no âmbito do "Processo" independentista desencadearam os protestos em vários pontos da região autónoma e que se prolongam desde a semana passada.