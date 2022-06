O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, admitiu esta terça-feira, no arranque da Cimeira da Aliança Atlântica em Madrid, que a subida do preço dos combustíveis e o aumento do custo de vida provocado no Ocidente pelas sanções contra a Rússia “são o preço a pagar pela liberdade” e lembrou que os ucranianos estão a pagar um preço “muito mais elevado”.









“A Rússia está a usar a energia como arma”, frisou Stoltenberg, reconhecendo que “não era óbvio antes da invasão que a enorme dependência de alguns países europeus em relação ao petróleo e ao gás russos os tornava tão vulneráveis”. Ecoando as palavras anteriores de Emmanuel Macron e Olaf Scholz na Cimeira do G7, Stoltenberg sublinhou que a Rússia não pode ganhar esta guerra e o Ocidente tem de continuar a apoiar a Ucrânia. “O Mundo ficará muito mais inseguro se Putin vencer”, disse o líder da Aliança, a qual deverá aprovar nesta Cimeira um novo conceito estratégico que define a Rússia como um “adversário” e uma “ameaça à segurança”. Os Aliados vão ainda reiterar o seu apoio à Ucrânia e anunciar um reforço substancial da sua Força de Reação Rápida, que passará dos atuais 40 mil para mais de 300 mil efetivos.

A Cimeira da NATO segue-se à reunião do G7 na Alemanha, que terminou esta terça-feira de manhã, e na qual os sete países mais ricos do Mundo se comprometeram a manter o apoio a Kiev “enquanto for preciso” e prometeram estudar novas medidas, incluindo a imposição de um limite ao preço pago pelo petróleo russo, com vista a “fazer a Rússia pagar caro por esta guerra”. “Vamos continuar a manter e a aumentar os custos económicos e políticos desta guerra para o Presidente Putin e o seu regime”, prometeu Olaf Scholz.



Turquia levanta veto à Suécia e Finlândia

A Turquia aceitou levantar o bloqueio à adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, abrindo o caminho ao esperado reforço da Aliança. Os três países assinaram um memorando de entendimento após negociações em Madrid sob mediação do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.