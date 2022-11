Sandálias usadas por Steve Jobs vendidas por cerca de 212 mil euros

As sandálias ainda têm as marcas dos dedos de Steve Jobs. Foram usadas pelo co-fundador da Apple entre os anos 70 e 80, mas agora têm um novo dono. Alguém que esteve disposto a dar 218,750 mil dólares (cerca de 212 mil euros) por elas. Este é o preço mais elevado alguma vez pago por sandálias, segundo a Casa dos Leilões Julien's Auctions.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Julien's Auctions (@juliens_auctions)

As Birkenstocks de suede foram um calçado que o Steve Jobs usou durante anos. Com estas sandálias, acompanhou ocasiões importantes para o crescimento e desenvolvimento da Apple. Segundo o The Washington Post, as mesmas eram um dos elementos mais importantes no guarda-roupa do falecido fundador da gigante de tecnologia. "As sandálias faziam parte do seu lado simples. Eram um uniforme. Mesmo no inverno, elas estavam lá para ser usadas", contou uma antiga namorada, Chrisann Brennan, numa entrevista em 2018 para o jornal norte-americano.



A Casa de Leilões tinha a ambição de conseguir arrecadar pelo menos 60 mil dólares com estas sandálias em segunda-mão, mas as espectativas foram largamente superadas e bateu-se um novo recorde de preço de compra. A identidade do comprador é desconhecida.



Atualmente, um par de sandálias idêntico encontra-se à venda por cerca de 125 dólares em lojas físicas ou no site oficial da marca dinamarquesa.