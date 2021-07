Santa Sé sextuplica o défice em 2020 para 66 milhões de euros

A Santa Sé sextuplicou o seu défice, em 2020, para 66 milhões de euros, devido à pandemia de covid-19, embora o número estivesse dentro das expetativas, anunciou hoje a Secretaria de Economia do Vaticano.

A Santa Sé publicou este sábado as suas contas para 2020 e - pela primeira vez e na véspera da primeira audiência, no dia 27 de julho, do julgamento no Vaticano sobre o caso da venda de um imóvel em Londres - o orçamento da Administração do Património da Sé Apostólica (APSA).

O prefeito da Secretaria de Economia do Vaticano, Juan Antonio Guerrero, disse, em entrevista ao portal noticioso Vatican News, que este ano o orçamento da APSA é divulgado pela primeira vez, mas que isso não significa que a Santa Sé "não tivesse feito as suas próprias contas, no passado, e que não as tenha enviado para aprovação".