Santiago Pena é o novo Presidente do Paraguai

Santiago Peña, candidato do Partido Colorado é o novo Presidente do Paraguai, após obter nas eleições de domingo 42,93% dos votos, de acordo com os resultados provisórios do Tribunal Superior Eleitoral.

Com 94,74% das assembleias de voto processadas e uma afluência às urnas de 63,11%, o órgão eleitoral indicou que Pena e o candidato a vice-presidente, Pedro Alliana, derrotaram a candidatura da oposição liberal liderada por Efraín Alegre, que obteve 27,52% dos votos.

Em terceiro lugar ficou o candidato independente e antissistema Paraguayo Cubas, com 22,73%.