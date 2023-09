Santos Silva em Dublin na conferência de parlamentos do Conselho da Europa

O presidente da Assembleia da República participa em Dublin, entre quinta e sexta-feira, na Conferência Europeia de Presidentes de Parlamentos do Conselho da Europa, onde fará uma intervenção sobre os desafios das democracias representativas.

Na quinta-feira, pela manhã, Augusto Santos Silva estará presente numa pré-conferência sobre os discursos de ódio e atos de violência contra eleitos em democracias representativas, que decorrerá no Centro de Convenções de Dublin.

A abertura oficial da Conferência Europeia de Presidentes dos Parlamentos do Conselho da Europa abre logo a seguir com intervenções do presidente da Câmara dos Representantes da Irlanda, Seán Ó Fearghaíl, do presidente do Senado da Irlanda, senador Jerry Buttimer, e da secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejcinovic Buric.

O primeiro tema em debate será o das consequências da "agressão militar russa contra a Ucrânia e o papel dos parlamentos nacionais na reconstrução ucraniana". Neste ponto, usará da palavra, entre outros oradores, a presidente da Verkhovna Rada da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk.

A meio da tarde de quinta-feira começa o debate sobre "os desafios das democracias representativas em tempos de volatilidade", no qual discursará Augusto Santos Silva, assim como os presidente da Assembleia Nacional de França, Yaël Braun-Pivet, e do parlamento da Estónia, Lauri Hussar.

O primeiro dos dois dias de conferência termina com um jantar oferecido pelos presidentes da Câmara dos Representantes e do Senado da Irlanda.

Na sexta-feira, ao início da manhã, antes do encerramento da conferência, serão discutidas questões como a "igualdade na diversidade na representação pública, a participação dos jovens, das mulheres, dos grupos étnicos e sociais como membros do parlamento".