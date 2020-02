Santuário de porcos procura voluntários para abraçar animais e dar comida à boca

Um santuário com cerca de 100 porcos está a recrutar voluntários para dar carinho aos animais, na Carolina do Sul, Estados Unidos.Abraços, massagens e conversas faz parte do catálogo de coisas que pode fazer aos porcos. Sem esquecer que também é possível alimentá-los e oferecer biscoitos como presente.O pedido foi feito no Facebook do santuário: "Deseja ajudar a fazer uma enorme diferença na vida dos porcos do Cotton Branch?", pode ler-se.Já há vários interessados, como se pode ver na publicação do FB, e muitos estão entusiasmados: "Já me inscrevi e estou muito animado".