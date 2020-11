A segunda povoação edificada pelos portugueses em Cabo Verde, Alcatrazes, na parte oriental da ilha de Santiago, tem um novo sonho: construir no local um santuário mariano.









A classificação da igreja de Nossa Senhora da Luz, datada de 1480, como património nacional por decisão do governo, em setembro passado, deu mais força ao sonho de ali edificar um santuário. “Esta zona, há muitos anos, atrai milhares de fiéis”, explicou o padre Janilson Silva, que lidera a comunidade de Alcatrazes e o sonho de ali ter o “grande” santuário de Cabo Verde. O conjunto histórico, que é um dos mais antigos templos católicos da África subsaariana, é hoje local de peregrinação, principalmente a 8 de setembro, dia da padroeira.

Na última peregrinação, em setembro, foram mais de 300 pessoas que se deslocaram ao local de culto, apesar das restrições impostas pela pandemia.





Janilson Silva admite que a construção de um santuário mariano vai fazer com que a zona ganhe “um novo sentido”, acrescentando que o investimento “irá trazer gente de várias zonas e países e até promover o turismo religioso e cultural”. O pároco assume que o sonho da diocese conta com o apoio do Governo e da câmara local, acrescentando que “o objetivo do santuário é dar às pessoas mais condições para estarem nas celebrações”.