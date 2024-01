"São as pessoas de bem": Jair Bolsonaro apoia ideário do Chega e apela ao voto em André Ventura

Agradeço ao ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a mensagem de apoio para as legislativas 2024. Eles sabem bem como a esquerda tornou o seu país num antro de miséria e corrupção. pic.twitter.com/FpLrKXCfWM — André Ventura (@AndreCVentura) January 2, 2024

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, divulgou esta terça-feira uma mensagem de apoio ao Chega para as eleições legislativas. O antigo chefe de Estado brasileiro pediu "a todos em Portugal, em especial os brasileiros", para votarem em "André Ventura para primeiro-ministro"."É a direita. É o conservadorismo. São as pessoas de bem", salientou Jair Bolsonaro sobre o ideário do partido. De acordo com o ex-presidente do Brasil, "a grande maioria da população está do lado do bem".Através de uma publicação na rede social X, André Ventura agradeceu a mensagem e defendeu que no Brasil as pessoas "sabem bem como a esquerda tornou o país num antro de miséria e corrupção".As eleições legislativas estão agendadas para 10 de março de 2024.