Um casal da região de Straupitz, na Alemanha, coleciona há anos figuras de coelhinhos da Páscoa que enchem o jardim de casa.Gisela Liebsch e o marido Gerd Mörl garantem que já "são incontáveis" as figuras que têm a decorar a propriedade, de acordo com a Getty.O casal faz o mesmo tipo de coleção, também com objetos natalícios.