São Paulo bate recorde com 224 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Região brasileira mais atingida pelo novo Coronavírus em números absolutos, São Paulo registou esta terça-feira a triste marca de 224 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas.



Foi o maior número de vítimas fatais registadas pela doença provocada pelo vírus num único dia desde o início da pandemia no Brasil.

Com isso, o total de pessoas mortas pela Covid-19 no estado de São Paulo chegou a 2049, quase metade de todos os óbitos registados nos 27 estados brasileiros até agora. Como não há mais exames atrasados, como acontecia até há dias em São Paulo, isso significa que essas 224 pessoas morreram efetivamente de segunda para terça, evidenciando a curva ascendente da doença.

O recorde anterior de mortes por Coronavírus tinha sido registado no passado dia 23, quando São Paulo contabilizou 211 mortes. Mas nessa altura havia mortes realmente ocorridas no período de 24 horas e a confirmação de mortes ocorridas dias antes mas cujos exames só nesse dia foram concluídos.

O número de pessoas infetadas pelo Coronavírus em São Paulo também subiu significativamente nas últimas 24 horas, atingindo 24.041, 2345 a mais do que no dia anterior. Em todo o Brasil, o número de pessoas infetadas já ultrapassa as 68 mil e as mortes superam as 4700.