São Paulo cancela reveillon e quer adiar carnaval devido ao coronavírus

A cidade de São Paulo não vai ter este ano a sua tradicional festa de reveillon na Avenida Paulista, que costuma reunir mais de um milhão de pessoas para celebrar a chegada do novo ano mas foi cancelada pela edilidade. O anúncio do cancelamento da festa foi feito esta sexta-feira pelo autarca da maior cidade brasileira, Bruno Covas.

Covas afirmou que seria temerário realizar uma festa dessas dimensões, com uma gigantesca aglomeração popular, numa altura em que, provavelmente, o Coronavírus ainda não estará debelado nem mesmo totalmente controlado.





O autarca reconheceu que o cancelamento da grande festa na mais famosa avenida paulistana representa um significativo prejuízo para a cidade, principalmente para a área do turismo, mas acrescentou que o mais importante neste momento é salvar vidas e que os esforços que todas as autoridades estão a fazer contra a pandemia poderiam ser em vão se fosse permitida uma aglomeração tão grande como a que costuma ocorrer na festa da passagem de ano, a que acorre sempre uma grande multidão para ver a queima de fogos de artifício e apresentações de artistas famosos.

Em relação ao Carnaval, Bruno Covas afirmou que o governo municipal da cidade de São Paulo e o governo regional do estado de São Paulo estão a conversar com as lideranças das escolas de samba e dos blocos carnavalescos para se tentar encontrar uma data alternativa para a folia, que este ano levou mais de 15 milhões de pessoas para as ruas da capital paulistana. Ainda não foi tomada nenhuma decisão definitiva, mas a tendência é que o Carnaval seja adiado e que ao menos os desfiles das escolas de samba possam até ser cancelados.

Quarta-feira, o governador do estado de São Paulo, João Doria, já tinha avançado que poderia cancelar o Carnaval devido também ao risco de grandes aglomerações e do regresso da propagação do Coronavírus, que se espera esteja controlado nessa altura. Doria afirmou que não permitirá a realização no estado de São Paulo de qualquer mega-evento, seja ele de que natureza for, enquanto não estiver disponível e não tenha sido aplicada na maior parte da população uma vacina que imunize os cidadãos contra a Covid-19.



Estado mais fortemente atingido pela pandemia do Coronavírus, São Paulo ultrapassou esta semana a assustadora marca de 400 mil infectados. Ainda mais assustador é o número de pessoas mortas em consequência da Covid-19, que já passou das 19 mil em todo o território paulista, mais da metade das quais na capital.