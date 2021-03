São Paulo com recorde de 468 mortes por Covid-19 em 24 horas

O estado brasileiro de São Paulo registou um novo recorde de vítimas fatais da Covid-19 desde o início da pandemia. Esta terça-feira, 2 de Março, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou 468 novos óbitos provocados pela doença nas últimas 24 horas, o maior número de mortes em um único dia desde o início da pandemia do Coronavírus, em Fevereiro do ano passado.

O maior número de mortes por Covid-19 até agora tinha ocorrido em 13 de Agosto do ano passado. Nesse dia, 455 pessoas foram vitimadas pela Covid-19 em todo o estado paulista. Com as mortes confirmadas esta terça-feira, o estado de São Paulo também atingiu outra triste marca, superando as 60 mil vítimas fatais. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, já são agora 60.014 vidas perdidas para a Covid-19 no território paulista, o mais atingido do Brasil pela pandemia de Coronavírus.

Com os hospitais de São Paulo à beira do colapso, registando mais de 7200 doentes graves de Covid-19 internados, médicos e cientistas estão a pressionar fortemente o governador paulista, João Doria, a adotar medidas drásticas para reduzir o avanço da Covid-19, nomeadamente a decretação de toque de recolher e até mesmo de um confinamento geral.

Mas Doria, cujas decisões nesse sentido enfrentam a campanha negacionista do presidente Jair Bolsonaro, hesita em adotar medidas mais restritivas, até porque tentativas anteriores esbarraram no desrespeito da população, que se recusa a ficar em casa, tanto os que precisam de sair para trabalhar quanto os que, ignorando todos os riscos, continuam a lotar bares e outros locais de diversão.