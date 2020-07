São Paulo investiga dois casos suspeitos de reinfecção por Covid-19

Dois supostos casos de doentes reinfetados pela Covid-19 estão a ser investigados no Hospital das Clínicas, HC, da cidade brasileira de São Paulo, o maior da América Latina e que é ligado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. Reinfeções pelo coronavírus ainda não foram confirmadas oficialmente desde o início da pandemia no mundo, mas nada foi descartado pelos médicos do HC.

Os dois casos são de um doente que foi tratado naquele hospital e de um funcionário da instituição, que tiveram Covid-19 em maio e se curaram. Porém, agora em julho, dois meses depois da alta, ambos voltaram a ser internados com os mesmos sintomas de antes e os novos exames realizados no hospital confirmaram que os dois estão com Covid-19 mais uma vez.

Para pesquisadores e médicos que acompanham os casos, os dois doentes podem estar com uma outra infeção que provoca sintomas parecidos aos da Covid-19, como acontece com várias formas gripais. Os testes poderão ter dado positivo para Covid-19, acrescentam especialistas ouvidos sobre os dois casos suspeitos, por terem restado fragmentos inativos do coronavírus no organismo, e, mesmo sem provocarem qualquer dano ao doente, terem tido a sua presença detectada.

Para a direção clínica do HC, essa é a hipótese mais provável, pois não existe na literatura médica sobre o coronavírus relatos de reinfecções, e outros casos suspeitos ocorridos, por exemplo, na Coreia do Sul, foram posteriormente desmentidos. Por isso o HC vai submeter os dois doentes a testes para outros tipos de vírus, para afastar totalmente a probabilidade de reinfeção pela Covid-19 ou confirmá-la, o que seria inédito no mundo.