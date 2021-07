São Paulo leiloa 22 aeroportos à iniciativa privada com investimento previsto de 74 milhões de euros

O Governo de São Paulo, no Brasil, realizou na quinta-feira um leilão de concessão de 22 aeroportos à iniciativa privada, com investimento previsto de 447 milhões de reais (74 milhões de euros), informaram fontes oficiais.

Os aeroportos foram divididos em dois grandes blocos, denominados Noroeste e Sudeste, e estão espalhados pelo interior do estado. Juntos, já movimentaram mais de 2,5 milhões de passageiros e a expetativa é de crescimento de mais de 230% no movimento dessas unidades durante o período de concessão, segundo projeções do executivo estadual.

Entre os 22 aeroportos, seis operam serviços de aviação comercial regular e 13 têm potencial de se desenvolver como novas rotas regulares durante a concessão, acrescentou o Governo.