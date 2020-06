São Paulo reabre comércio um dia após recorde de 334 mortes por covid-19

A cidade de São Paulo, a mais populosa do Brasil, que tem oficialmmente 13 milhões de pessoas mas onde transitam diariamente muitos mais, reabriu esta quarta-feira o comércio de rua, numa medida fortemente criticada por ocorrer no momento mais crítico da pandemia do Coronavírus.



Na véspera, terça-feira, o estado de São Paulo, de que a cidade de mesmo nome é capital, registou o maior número de mortes por Covid-19 no periodo de 24 horas desde que o primeiro caso foi confirmado, em 26 de Fevereiro passado.

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou de segunda para terça 334 mortes provocadas pela Covid-19, aumentando o total de vítimas fatais do Coronavírus no estado para 9522, o maior entre os 27 estados do Brasil. O número oficial de pessoas infectadas pelo Coronavírus no estado, ainda de acordo com a secretaria, era esta terça de 150.133.

Apesar disso, por decisão conjunta do governador do estado, João Doria, e do autarca da cidade, Bruno Covas, foi permitida a reabertura das lojas de rua, fechadas há 78 dias, e esta quinta-feira reabrirão as lojas dos centros comerciais. Em ambos os casos, o horário de abertura será diferenciado e com duração de apenas quatro horas, com restrições quanto ao número de clientes, o que os dois governantes avaliam ser suficiente para impedir uma explosão ainda maior de casos, depois de, baseados em cálculos matemáticos difíceis de entender face aos números divulgados, garantirem que a pandemia está sob controle e até a regredir.

Ao amanhecer desta quarta-feira, contrariando as previsões das autoridades, multidões de pessoas ávidas por comprar lotou as ruas dos bairros de comércio popular, como o Brás, no centro de São Paulo, onde a proximidade das lojas, coladas umas às outras em ruas estreitas, impedia qualquer medida de distanciamento social.



Os transportes públicos, que já andavam cheios e receberam esta quarta mais centenas de milhar de funcionários de lojas e de clientes, ficaram literalmente a abarrotar, com os passageiros espremidos uns contra os outros, não obstante a determinação governamental de só poderem transportar pessoas sentadas, tornando inúteis as precauções recomendadas para os comércios se na ida e vinda as pessoas ficam expostas dessa forma.