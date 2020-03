São Paulo regista a terceira morte por coronavírus

Dois pacientes que estavam internados em estado grave com Coronavírus morreram esta quarta-feira num hospital de São Paulo, elevando para três o número de vítimas fatais pela doença naquela cidade brasileira. Terça-feira já tinha sido anunciada a primeira morte de um paciente de Coronavírus em São Paulo, que foi a primeira morte em todo o Brasil desde o início da pandemia.

As vítimas confirmadas esta quarta-feira eram um paciente de 65 anos, com vários outros problemas de saúde, e outro de 80, que não tinha histórico de doenças pré-existentes. A primeira vítima foi um homem de 62 anos que sofria de diabetes e de pressão alta.

Na capital paulista há ao menos outros três casos de morte de pacientes que tinham contraído Coronavírus, mas ainda não foi confirmado se a causa da morte foi essa doença. Todas as mortes já confirmadas e as suspeitas ocorridas em São Paulo aconteceram no mesmo hospital, que pertence a uma operadora de saúde especializada no atendimento de idosos.

No estado vizinho, Rio de Janeiro, ao menos duas mortes estão a ser investigadas por suspeita de terem sido provocadas por Coronavírus. Até esta quarta-feira, o Brasil já tinha confirmado mais de 350 casos de Coronavírus e tinha quase nove mil suspeitos.