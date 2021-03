São Paulo regista máximo de 679 mortes por Covid-19 em 24 horas

No pior dia em mais de um ano da pandemia de Coronavírus, São Paulo registou esta terça-feira, 16 de março, assustadores 679 óbitos provocados pela Covid-19 em 24 horas. Nunca um estado brasileiro tinha atingido um número tão elevado de mortes num único dia, e o recorde registado hoje supera o número de vidas perdidas no mesmo período na maior parte dos países europeus.

Num dos piores momentos da pandemia no ano passado, em 20 de Agosto, o Brasil também registou 679 mortes por Covid-19, mas, nesse dia, esse trágico saldo foi a soma de todos os óbitos confirmados em 24 horas nos 27 estados do país. Ao divulgar os números desta terça-feira, o chefe do comité científico de combate ao Coronavírus, João Gabardo, alertou que, infelizmente, espera um aumento ainda maior de óbitos para os próximos dias.

No estado de São Paulo, a média de ocupação de camas de cuidados intensivos é de 88%, mas na capital, a cidade de São Paulo, já supera em média os 90%, estando ao menos metade dos grandes hospitais públicos com 100% de ocupação. Os principais hospitais privados, que no ano passado foram a salvação de muitas pessoas ao cederem vagas para a rede pública, estão quase todos com 100% de camas ocupadas, e esta terça-feira pediram auxílio ao governo municipal, solicitando vagas que a edilidade também já não tem.

Os governos da cidade e do estado estão há semanas a criar vagas de enfermaria e de cuidados intensivos em carácter emergencial, usando até salas de consulta, salas de espera, antiteatros e outros espaços improvisados, mas isso não tem sido suficiente para a velocidade em que surgem novos doentes a cada dia. Em São Paulo, em média 1429 pessoas precisam de ser internadas todos os dias devido à Covid-19, 180 em estado grave, mas a rede pública só consegue criar e pôr em funcionamento 39 unidades de cuidado intensivo a cada dia, um número impressionante mas que fica muito aquém das necessidades.



Até hoje, o estado de São Paulo já confirmou 2,3 milhões de infetados desde o início da pandemia, e 68 mil mortes. No Brasil todo, o número de infetados já supera os 11,5 milhões de pessoas, 270 mil das quais perderam a vida.