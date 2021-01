São Paulo regista primeiros casos da nova variante do coronavírus proveniente do Reino Unido

Um laboratório particular de diagnósticos da cidade brasileira de São Paulo identificou os primeiros casos registados no Brasil da mutação do Coronavírus descoberta semanas atrás no Reino Unido e que já se espalhou por cerca de 20 países. A nova variante, denominada pelos infecciologistas como B.1.1.7, foi identificada esta quinta-feira pelo Laboratório Dasa, da capital paulista.

Num lote de exames de Coronavírus feitos a 400 pessoas, o Dasa confirmou em duas das análises a presença da mutação descoberta inicialmente no Reino Unido. Além dessas duas já confirmadas, foi avançado nesta sexta-feira que outras duas amostras recolhidas de pessoas que fizeram o exame deram resultado semelhante, mas a confirmação se se trata ou não da mesma mutação ainda vai ser submetida a novos exames.

No caso das duas amostras suspeitas, uma delas é de uma pessoa que esteve recentemente no Reino Unido, e a outra da empregada doméstica dela. No caso das duas amostras que já tiveram a confirmação de serem da variante do sars-cov-2, uma delas é de uma pessoa que teve contacto com outra que esteve no Reino Unido, e a última amostra é de uma pessoa sobre a qual ainda não se sabe como contraiu a variante do Coronavírus.

A mutação B.1.1.7 é ao menos 56% mais contagiosa do que o Coronavírus original, e está a ser responsável por mais da metade dos novos casos de infeção com Covid-19 registados nos últimos dias no Reino Unido. Porém, os infecciologistas afirmam que, ao menos pelo que foi possível apurar até agora, essa nova variante do sars-cov-2 não parece ser mais letal nem provocar casos mais graves de Covid-19.

A descoberta da variação do Coronavírus em São Paulo agrava substancialmente o quadro de propagação da pandemia de Coronavírus no Brasil.A maior parte dos 27 estados brasileiros registou em Dezembro um forte aumento no número de infeções e de mortes, em vários deles os hospitais públicos e até os particulares já estão novamente à beira do colapso, e a infindável guerra política entre o negacionista Jair Bolsonaro e os governadores regionais deixa o Brasil completamente vulnerável, sem uma política coordenada de combate à Covid-19.