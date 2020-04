São Paulo tem 201 mortos em fila de espera para fazer teste ao coronavírus

O estado brasileiro de São Paulo tem hoje 201 mortos em fila de espera para serem testados ao novo coronavírus, informou o governo estadual, acrescentando que o total de exames que aguardam o resultado é de 16 mil.

O governo estadual de São Paulo, que é o estado brasileiro mais afetado pela covid-19, acrescentou que o resultado desses testes em vítimas mortais deverá ser divulgado nas próximas 24 horas, tendo em conta que está a ser montado um grupo de trabalho dedicado à realização de exames ao novo coronavírus.

"Uma parcela desses 201 óbitos acumulados vai dar positivo. São pessoas que estavam infetados com a covid-19 e que não foram confirmados no momento do óbito, vai ser agora", afirmou o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, em conferência de imprensa.