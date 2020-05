São Paulo regista novo recorde diário de mortes por coronavírus

O estado brasileiro de São Paulo, o mais atingido pela pandemia de coronavírus no país, registou esta terça-feira um novo e triste recorde de mortes pela doença. De acordo com os dados avançados pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o estado registou nas últimas 24 horas a morte de 324 pessoas por Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Foi a primeira vez que São Paulo, que tem uma população aproximada de 45 milhões de habitantes, registou um número de mortes por coronavírus acima de 300 num único dia. Desde o primeiro caso confirmado no estado, também o primeiro do Brasil, em 26 de Fevereiro passado, o maior número de óbitos pela doença no estado paulista tinha sido de 224, menos 100 do que esta terça-feira, registado no dia 28 de Abril passado.

Com essas 324 novas mortes, o estado de São Paulo alcançou esta terça o total regional de 5.147. Sábado passado, o estado já tinha superado a China, onde a pandemia começou e que tem cerca de 1500 milhões de habitantes, em número de mortos pela Covid-19, e, se fosse um país, estaria na 13. Posição entre os que têm maior número de vítimas fatais.

Em relação ao número total de infetados, São Paulo também tem um destaque negativo no Brasil. Até esta terça, e ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo registava 65.995 pessoas infetadas com coronavírus, mais 2929 do que no dia anterior.

Com mais de 254 mil infetados confirmados, o Brasil superou domingo o Reino Unido e passou a ser o terceiro país do mundo com mais casos de coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. O número total de mortes pela Covid-19 no país passou esta terça-feira de 17 mil e a pandemia continua numa curva fortemente ascendente.