São Paulo ultrapassa as 100 mil mortes por Covid-19

O estado brasileiro de São Paulo, o mais populoso e também o mais atingido pela pandemia de Coronavírus, ultrapassou este sábado as 100 mil mortes provocadas pela Covid-19. Os dados foram avançados pela SEAD, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados.

De acordo com a SEAD, na tarde deste sábado, São Paulo chegou a 100.649 vidas perdidas para o vírus desde a primeira morte ocorrida na pandemia, em 12 de Março do ano passado. Nas últimas 24 horas, São Paulo, que tem 44 milhões de habitantes, registou 660 óbitos provocados pela Covid-19.

Se o estado paulista fosse um país, seria o nono país do mundo com mais mortes provocadas pelo Coronavírus. Com os números atingidos este sábado, São Paulo já tem mais mortes pela doença do que países com populações maiores, como a Alemanha e a Espanha, na Europa, e a vizinha Colômbia.

A triste marca reflete o forte aumento de mortes nos últimos três meses, principalmente em Abril, o mais letal de toda a pandemia. No ano passado, São Paulo levou três meses para chegar às primeiras 10 mil mortes, mas este ano, nos últimos três meses, Fevereiro, Março e Abril, registou nada menos de 46 mil óbitos, quase metade do total.

Não obstante a dramaticidade dos números, São Paulo vive nas últimas duas semanas um alívio. O número de infecções, que estava em queda, voltou a subir mas apenas ligeiramente, enquanto as mortes tiveram uma redução de 15% em 14 dias, e a taxa de ocupação de camas hospitalares de cuidados intensivos, que há pouco mais de um mês atingiu mais de 95% em média, com alguns hospitais a chegarem aos 100%, está hoje em 76%.

Em todo o Brasil, o número total de mortos pela Covid-19 passou este sábado das 420 mil, ficando o país atrás apenas dos EUA. Já em relação ao número total de infetados pelo Coronavírus, o Brasil ultrapassou esta semana os 15 milhões, ficando, neste caso, em terceiro lugar no mundo, atrás dos Estados Unidos e da Índia.