Saquinhos de canábis a cair do céu? Sim, aconteceu em Israel

Esta semana a praça central de Tel Aviv, em Israel, foi palco de um momento, no mínimo, insólito.

Centenas de sacos de canábis caíram dos céus e fizeram o deleite daqueles que por ali passavam.

De acordo com o jornal Le Fígaro, os pequenos invólucros foram lançados de um drone, propriedade do grupo "Green Drone", que faz campanha pela legalização da canábis no país. A polícia acabou por deter as duas pessoas responsáveis pelo aparelho.



Os transeuntes aproveitaram o momento e recolheram os pacotes com duas gramas de droga que cobriram a Praça Rabin, em frente à câmara municipal da cidade.



O grupo anunciou já que o projeto "Cannabis Rain" não vai ficar por aqui. Estão planeados lançamentos todas as semanas em vários outros locais, num total de um quilo de droga.

A produção, venda, compra e consumo de canábis para fins recreativos é considerado crime em Israel, embora o país tenha aprovado a exportação para uso medicinal.