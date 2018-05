Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sargento acusado de matar esposa após lhe sabotar o paraquedas

Homem terá tentado matar a mulher para começar relação com uma amante.

15:08

Emile Cilliers, um sargento do exército, foi considerado culpado de tentar assassinar a sua esposa, Victoria Cilliers, depois de lhe sabotar o paraquedas e ainda mexer propositadamente numa válvula de gás em sua casa para lhe provocar a morte.



A mulher esteve em risco de vida após o seu paraquedas cair durante um salto na Associação de Paraquedismo do Exército em Netheravon, Inglaterra, em pleno domingo de Páscoa, a 5 de abril de 2015.



O homem, com o apelido de Cilliers e pertencente ao Corpo de Treino Físico do Exército Real, foi considerado culpado por duas tentativas de homicídio e uma terceira acusação por provocar uma explosão em sua casa.



Segundo as acusações, o sargento terá tentado matar a esposa para começar um relacionamento amoroso com uma amante.