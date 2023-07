Sargento não correspondido mata colega por ciúme em festa do Exército no Brasil

Uma paixão não correspondida provocou um intenso tiroteio e terminou com dois militares mortos e três feridos durante uma festa dos Santos Populares promovida pelo Exército na cidade brasileira de Uberlândia, no interior do estado de Minas Gerais. O autor dos disparos, o sargento Isaque Frederico Silva Ferreira, de 32 anos, fez pelo menos 12 disparos e só parou de atirar depois de ter sido abatido por um polícia penal que tinha ido à festa com a família.

A festa, promovida pelo 36. Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, com sede na cidade de Uberlândia, comemorava embora tardiamente os Santos Populares, e reuniu cerca de 500 militares, familiares e convidados no Grémio Recreativo de sargentos e sub-oficiais. Foi quando começou a apresentação do grupo de danças folclóricas tradicionais "Forrozarte", um dos momentos altos da festa, que a tragédia se iniciou, lançando o pânico entre o público, que começou a gritar e a correr para todo o lado ao ouvir os primeiros tiros.

Izaque, que testemunhas disseram ser apaixonado pela colega sargento enfermeira Stephanie da Silva Magalhães, de 26 anos, mas não ser correspondido, desde o início da festa estava transtornado pelo facto de a mulher que dizia amar ter chegado ao local acompanhada do namorado, outro militar do mesmo batalhão, com quem se relacionava há um ano. De repente, quando a apresentação das chamadas "Quadrilhas de S. João" começou, Izaque empunhou a sua potente arma e disparou contra o namorado da mulher que tanto queria e não o aceitava, e que caiu ao chão gravemente ferido.

Em seguida, o sargento correu para a mulher que dizia amar e atirou diretamente na cabeça dela. Mesmo com Stephanie já caída e morta, Izaque continuou a disparar contra o corpo dela, e foi nessa altura que o polícia penal, que estava de folga mas tinha consigo a sua arma, disparou uma única vez contra ele e o matou, impedindo que atingisse outras pessoas.

Além do namorado de Stephanie, levado para o hospital em estado muito grave, pelo menos outros dois militares foram atingidos pelos tiros de Izaque, embora com menos gravidade, e também foram internados em hospitais de Uberlândia. O agente penal que evitou que a tragédia tivesse proporções ainda maiores foi ouvido pela polícia e libertado, pois agiu em legítima defesa de terceiros, e dois inquéritos foram instaurados, um pelo Exército e outro pela Polícia Judiciária.