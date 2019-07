Sassoli rende Tajani na chefia da Eurocâmara

O social-democrata italiano David-Maria Sassoli foi eleito presidente do Parlamento Europeu e vai substituir o também italiano Antonio Tajani.Sassoli, antigo jornalista, de 63 anos, obteve 345 votos entre os 667 eurodeputados, mais 185 votos do que o rival mais próximo, o candidato dos Conservadores e Reformistas, o checo Jan Zahradil (160 votos)."A UE é um acidente da História, somos os filhos e netos dos que encontraram o antídoto contra a degeneração nacionalista que envenenou a nossa história", afirmou Sassoli no primeiro discurso à Eurocâmara após a eleição.Sassoli referiu a urgência de reformar a UE, a fim de que possa desempenhar "um papel de liderança na democracia".Como exemplo de uma área necessitada de reforma, referiu a falta de apoio aos migrantes: "Não podemos continuar a varrer isto para debaixo do tapete. Não queremos que os cidadãos perguntem onde está a Europa de cada vez que surge uma emergência."Ao referir este tema, um dos que mais têm dividido os parceiros da UE, Sassoli demarcou-se da abordagem dura do governo populista italiano e pareceu mesmo visar o ministro do Interior, Matteo Salvini.De facto, Salvini implantou uma política de fronteiras fechadas e expulsão dos migrantes ilegais, o que lhe tem valido críticas repetidas de Bruxelas.