Satélite da NASA vai embater contra um asteroide na terça-feira. Mas choque pode salvar o planeta

Um dos satélites da NASA que orbita o planeta Terra a 11 milhões de quilómetros vai chocar contra um asteroide, durante a madrugada desta terça-feira, às 19h14 em Nova Iorque (00h14 em Lisboa).Ainda que o asteroide não ameace o nosso planeta, a colisão espacial é um momento crítico para o Duplo Teste de Redirecção do Asteróide (DART), o primeiro teste de "defesa planetária" da NASA, avança o The Washington Post. Esta missão foi concebida para mostrar como um "impacto cinético" poderia desviar um asteroide em caso de colisão com a Terra."O sucesso da missão é bastante claro: é preciso atingir aquele asteroide", disse Elena Adams, a engenheira que está a conduzir a missão da NASA, ao jornal norte-americano.O asteroide chama-se Dimorphos e orbita à volta de um maior, Didymos. Se a nave espacial DART falhar o alvo, teoricamente terá uma segunda oportunidade para um encontro com Dimorphos nos próximos dois anos. A nave espacial foi lançada em novembro passado da Califórnia.