Sauditas piratearam telemóvel do proprietário do The Washington Post

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, terá estado envolvido num plano para piratear o telemóvel do homem mais rico do Mundo, o patrão da Amazon e do ‘The Washington Post’, Jeff Bezos, e roubar dados pessoais que posteriormente foram usados numa tentativa de chantagem que acabou por expor a infidelidade do empresário com uma jornalista.Uma investigação da ONU confirmou esta quarta-feira o "possível envolvimento" do herdeiro saudita. A 1 de maio de 2018, Bezos recebeu no telemóvel uma mensagem da conta pessoal de Salman no WhatsApp com um vídeo. Sem desconfiar, o bilionário clicou no vídeo, o qual instalou um programa malicioso que permitiu a hackers sauditas acederem aos dados guardados no telefone, incluindo mensagens e fotos.Oito meses depois, o tabloide ‘National Enquirer’ - cujo dono, David Pecker, é amigo de Donald Trump e próximo de Salman - publicou dezenas de mensagens pessoais trocadas entre Bezos e uma jornalista, Lauren Sanchez, com quem mantinha uma relação extramatrimonial.Na mesma altura, Pecker terá tentado chantagear Bezos, ameaçando publicar fotos íntimas do casal, mas o patrão da Amazon denunciou publicamente o caso. A Arábia Saudita diz que as alegações são "absurdas".