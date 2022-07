Scúru Fitchádu, o punk num frenético funaná

O som dos Scúru Fitchádu tem como base o funaná. Mas toda a atitude punk que o cantor Marcus Veiga mistura nos seus temas resulta num ritmo frenético e empolgante.

Marcus nasceu em Lisboa, viveu no Catujal e ainda cedo partiu com a família para o Bombarral, na região Oeste. "Éramos a única família africana num raio de vinte ou trinta quilómetros. O que foi interessante. Teve coisas complicadas, como a adaptação dos meus pais. Eu era muito miúdo. Não me apercebia de muita coisa. Mas foi bom correr nos campos, estar em contacto com a natureza", conta.





A música surgiu em contexto familiar. Em casa ouvia cassetes dos pais e, por vezes, ia a Loures visitar familiares e tinha maior contacto com a comunidade africana. "Na adolescência começamos a ouvir outras coisas. O rock de Seattle, UK Garage, o metal. Essa amálgama, juntamente com o que vem de casa, cria a bagagem para que nos anos 90 decida que quero fazer música. Muito à base do sampling, comecei a aprender quem eram os nomes Ildo Lobo, Codê di Dona, Tubarões, Bulimundo, a Cesária. É aí que começo a criar o que se vai tornar Scúru Fitchádu passado umas décadas", recorda o cantor."Nos anos noventa não havia muito espaço para quem ouvia rock ouvir também música africana. Era uma coisa ou outra. Com esta coisa de podermos democratizar o gosto e admitir que gostamos das coisas, eu já ía para a escola com cassetes do Bonga. E dizer Bonga já não fazia urticária a ninguém", conta o artista.

Mais tarde, foi em Lisboa e nos bairros vizinhos com ligação a comunidades cabo-verdianas que encontrou pessoas ligadas à música: "Se escolhesse uma das trincheiras não podia fazer o que faço hoje. Faltava ali alguma coisa. Desta forma posso ir a todos os mundos e estar em paz de espírito."

"Manus, Planus, Danus é uma música de empoderamento, de dizer: já chega, deixem-nos fazer a nossa luta. Não queremos migalhas nem paternalismos de ninguém. Não estamos a puxar a 'graça' do agora tudo é racismo. Simplesmente não tínhamos voz, e agora temos", afirma. Para o cantor, é necessário perceber o problema da herança colonial, e desconstruir: "Estamos a tentar criar novos manuais para a escola, porque o que nos foi dado não é correto. A história dos caçadores será sempre mais forte enquanto os leões não puderem contar a sua versão."

Os Scúru Fitchádu atuaram no Atlantic Music Expo, na Cidade da Praia, onde Marcus teve o primeiro contacto com o público cabo-verdiano.

Marcus Veiga entende que o crioulo deve ser abraçado e preservado, como língua de uma comunidade, uma vez que é assim que se formam traços culturais duma sociedade. "Poderia cantar noutra língua, mas não faria sentido se não fosse em crioulo", salienta.

A banda tem já um novo disco preparado, 'Nes txada scuru dentu squina na brako fundu'. Já está a meio e deverá sair no princípio do próximo ano.Marcus não tem o hábito de parar de tocar para compor e na estrada encontra sempre alimento para as suas músicas. E em Cabo Verde, a terra que o cantor deseja conhecer mais a fundo, não faltará certamente alimento.