"Se ainda estiver infetado, não deveríamos debater": Biden sobre próximo debate presidencial com Trump

O candidato democrata, Joe Biden, afirmou que não deveria haver debate presidencial caso o presidente norte-americano, Donald Trump, permaneça infetado com coronavírus.O chefe de Estado dos EUA, que teve alta esta segunda-feira depois de ter estado internado durante três dias devido à Covid-19, revelou que pretendia participar no debate presidencial, que decorre no próximo dia 15 de outubro, em Miami, opinião que não e partilhada pelo candidato democrata."Acho que se ainda estiver infetado, não deveríamos debater", admitiu Biden, que remeteu a decisão para as medidas recomendadas pelo Cleveland Clinic e para os médicos."Há muitas pessoas infetadas. É um problema sério, vou seguir as orientações da Cleveland Clinic e dos médicos, que sabem o que fazer", avançou o democrata, citado pelo jornal New York Times.Não é ainda certo que o debate ocorra. Biden testou novamente negativo esta terça-feira, enquanto Donald Trump permanece a recuperar na Casa Branca.Kamala Harris, a candidata a vice-presidente de Biden, enfrenta esta quarta-feira o vice-presidente Mike Pence, em Salt Lake City. Os dois candidatos estarão separados por 3,6 metros, um aumento em relação aos sete metros originalmente propostos, e estruturas de acrílico.