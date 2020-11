"Se alguém te bater, bates de volta": O conselho do pai de uma vítima de agressões na escola

Metade dos jovens de todo o mundo (cerca de 150 milhões) com idades entre os 13 e os 15 anos, relatam já ter sofrido violência entre pares na escola ou nas imediações desta, de acordo com um novo relatório divulgado pela UNICEF.



Este tipo de problemas sociais têm impacto da aprendizagem e no bem-estar dos jovens e muitas vezes há comportamentos errados que começam desde cedo e, os pais das crianças querem ajudá-las a ultrapassar esses momentos dificeis, mas será que o fazem da forma correta?







"Se alguém te bater, bates de volta", disse um pai a uma filha de nove anos, quando esta lhe disse que estava a ser alvo de violência na escola. A menina já tinha chegado a casa com peladas no cabelo e o pai dizia que a direção da escola não estava atenta a estas situações.



Por isso, o pai disse-lhe que este não era um caminho bom, mas o único possível para não ver a vida tornar-se "num inferno". "A verdade é que a outra criança não se voltou a aproximar dela", reiterou.