'Se te apanho, violo-te': Adepto ameaça árbitra de 16 anos

Condena sin paliativos ante el lamentable episodio de #ViolenciaDeGénero en un partido de Regional en Fuerteventura, en el cual se produjeron gritos e insultos gravísimos contra una linier por parte de un encapuchado. Máximo apoyo a todo el arbitraje femenino. #igualdad pic.twitter.com/SNQ2pwtFIR — . (@danibprofe) December 9, 2019

Uma árbitra assistente de 16 anos foi assediada durante o jogo regional entree a Unión Deportiva Jandía. A jovem foi assediada por um adepto em Forteventura, nas Canárias, esta sexta-feira.No último minuto do jogo, uma rixa entre os jogadores dos dois clubes causou a revolta de um adepto da equipa visitante, que se dirigiu à árbitra ameaçando-a que se a apanhasse fora do estádio a violava e agredia.A notícia foi dada pelo jornal desportivo Marca que teve acesso à ata arbitral do jogo que decorreu esta sexta-feira. A ata abordava o acontecimento no final do jogo contando que, devido à gesticulação e postura agressiva do homem, alguns jogadores sentiram a necessidade de intervir perante o assédio e ameaça feita à menor.Esta não é a primeira vez que o clube é notificado por má conduta. Recentemente o presidente do clube e o treinador entraram em campo para intimidar o árbitro. O comportamento do adepto levou o comité da federação de futebol a sancionar o clube.20 dias, o Jandía foi sancionado com uma multa de quase 3 mil euros ao clube, o encerramento do campo durante quatro jogos, a suspensão do presidente durante oito meses e do treinador durante quatro. O tipo de medidas adotadas perante o recente acontecimento ainda não foram divulgadas.