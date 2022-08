Uma baleia foi resgatada, esta terça-feira, depois de ter ficado presa em redes de tubarões, na Austrália.Segundo o chefe das ciências marinhas do Sea World, o animal com sete metros de comprimento estava calmo, mas aparentava estar doente. A baleia estava abaixo do peso normal e com a pele em muito mau estado.Esta foi a quinta baleia a ficar presa em redes de tubarões, apenas este ano, ao largo da costa da cidade australiana Gold Coast.