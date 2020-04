Secar as mãos com toalhas de papel evita disseminação do novo coronavírus. Saiba porquê

Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Leeds, no Reino Unido, concluiu que as pessoas devem secar as mãos com toalhas de papel para evitar a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com o jornal Mirror, o estudo publicado na passada sexta-feira constatou que os tecidos descartáveis são melhores dos que os secadores de mãos no que diz respeito à remoção de germes.

Devido à pandemia do novo coronavírus, que já matou milhares de pessoas em todo o Mundo, as autoridades de saúde destacam a importância de lavar bem as mãos com água e sabão. A recomendação surge devido ao facto de as mãos serem uma das principais vias de transmissão de germes. Tocando em superfícies, o risco de contágio para outras pessoas é maior.

Segundo o estudo realizado pelos investigadores da Universidade de Leeds, se as mãos não forem lavadas corretamente, a secagem com uma toalha de papel é mais eficaz porque consegue remover alguns micróbios que possam continuar na pele.

Ao Mirror, os cientistas, pertencentes à equipa liderada por Ines Moura, referiram acreditar que os resultados deste estudo "são relevantes para o controlo do novo coronavírus".

Tendo em conta os resultados, os investigadores explicam que as tolhas de papel devem ser a "maneira preferida" da população para secar as mãos depois de as lavarem, reduzindo assim o risco de contágio e propagação do vírus.