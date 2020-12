Secreta nega ajuda ao filho de Bolsonaro

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), e o ministro que a tutela, o general Augusto Heleno, reconheceram ao Supremo Tribunal Federal terem participado numa reunião com Jair Bolsonaro e os advogados do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, mas negaram tê-lo ajudado a escapar ao processo de corrupção em que está envolvido.





À juíza Carmen Lúcia, relatora do caso no Supremo, que exigiu explicações após a denúncia da revista ‘Época’ de que a ABIN tinha produzido relatórios a orientar Flávio sobre como destruir juridicamente a acusação de corrupção feita pelo Ministério Público, Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, negou que esses documentos tenham sido produzidos.