Secretária das Comunidades diz que só falta retirar um português do Afeganistão

A maioria dos 15 portugueses que viviam no Afeganistão já abandonou o país, avançou esta terça-feira Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, aoResta apenas um bombeiro português "que está no aeroporto" para ser retirado do país.Segundo Berta Nunes, além deste homem, "já não existirão portugueses no Afeganistão", mas, caso haja, que contacte o Gabinete de Emergência Consular de forma a que a embaixada proceda à retirada de cidadãos portugueses.O aeroporto de Cabul foi este domingo e segunda-feira invadido por centenas de pessoas que tenta fugir após os talibãs terem tomado o país.