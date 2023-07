Secretária do Tesouro dos EUA considera impossível dissociação com a China

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos afirmou esta sexta-feira, em Pequim, que a dissociação da China "é impossível", apesar das tensões comerciais entre as duas maiores potências mundiais.

"Uma dissociação entre as duas maiores economias do mundo seria desestabilizadora para a economia global", afirmou Janet Yellen, perante líderes empresariais norte-americanos.

Estas declarações surgem numa altura em que alguns políticos norte-americanos apelam há meses para que Washington reduza a dependência do gigante asiático, num contexto de tensões geopolíticas crescentes.

A visita de Yellen está a decorrer algumas semanas depois da deslocação do secretário de Estado, Antony Blinken, numa tentativa da administração do Presidente Joe Biden de renovar os contactos físicos com Pequim, após três anos de isolamento quase total da China devido à pandemia da covid-19.

Janet Yellen, cuja viagem à China será a primeira desde que assumiu o cargo em 2021, deverá manter conversações com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, que é especificamente responsável pelas questões económicas na China.