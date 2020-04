Secretário brasileiro da Saúde que comandava o combate ao coronavírus demite-se

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde brasileiro, Wanderson Kleber de Oliveira, pediu demissão do cargo esta quarta-feira. Wanderson estava no comando das ações de monitorização e combate à pandemia do coronavírus no Brasil, ao lado do titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta.

A demissão foi confirmada pelo Ministério da Saúde em comunicado, sem adiantar motivos. Antes da confirmação, o secretário já tinha enviado uma mensagem por email a todos os funcionários da Secretaria de Vigilância em Saúde agradecendo a colaboração e dedicação de todos mas adiantando que "a gestão Mandetta acabou".





Wanderson era o rosto mais conhecido do combate à pandemia, pois era ele que aparecia todos os finais de tarde na televisão a divulgar os números atualizados da Covid-19 no Brasil e as acções desencadeadas contra a doença, mesmo quando o ministro Luiz Henrique Mandetta e outros secretários da pasta não iam à conferência de imprensa. O secretário participou na última apresentação pública, no final da tarde desta terça-feira, sem deixar transparecer qualquer indício da decisão que tomou e anunciou esta quarta.

Tal como Mandetta, Wanderson defende firmemente o distanciamento social como principal forma de evitar o aumento do ritmo de propagação do coronavírus, e por isso era fortemente atacado pelo presidente Jair Bolsonaro, que não reconhece a gravidade da doença e tem pressionado o fim imediato das medidas restritivas orientadas pelo Ministério da Saúde e adotadas por estados e cidades em todo o Brasil. Desde o início desta quarta-feira aumentaram os rumores de que Bolsonaro estaria prestes a demitir o próprio Mandetta, por o ministro não aceitar recomendar o fim das quarentenas, que o chefe de Estado alega serem medidas adotadas por governantes regionais para prejudicarem o governo dele com fins meramente eleitorais.

De acordo com o último boletim epidemiológico apresentado por Wanderson terça-feira, o Brasil tem oficialmente mais de 25 mil pessoas infetadas por coronavírus e 1532 já morreram com a Covid-19, a doença que o vírus provoca. Mas estudos de cientistas estimam que o número de infetados seja, na realidade, superior a 313 mil, pois o Brasil não tem testes de coronavírus suficientes para testar todos os casos suspeitos.