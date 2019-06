Secretário de Estado britânico suspenso após agressão a ativista da Greenpeace

The Richard Lazzara Daily @PaulBrandITV: 'WATCH: Conservative MP Mark Field shoves a protestor against a pillar then grabs her by her neck and shoves her out of the Mansion House dinner after climate change protestors … pic.twitter.com/cJ4JIwTWGG, see more https://t.co/Sp9fSJI1Hx — Richard Lazzara (@shankargallery) June 21, 2019

Um secretário de Estado britânico foi suspenso depois da divulgação de um vídeo em que é visto a agredir uma ativista da organização ambientalista Greenpeace, durante um jantar de gala em Londres, anunciou esta sexta-feira o Governo.Mark Field, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros para a Ásia, é visto no vídeo a empurrar a ativista contra uma coluna de pedra, agarrando-a em seguida pela nuca e empurrando-a até sair da sala.A primeira-ministra, Theresa May, "visionou as imagens e achou-as muito preocupantes", disse o porta-voz de Downing Street.Mark Field "será suspenso das suas funções de secretário de Estado durante a investigação" dos factos.O incidente ocorreu na quinta-feira à noite num jantar de gala na City de Londres, depois de ativistas da Greenpeace conseguirem entrar no momento em que discursava o ministro das Finanças, Philip Hammond."Ficámos chocados com as imagens de um deputado e secretário de Estado agredindo um dos nossos manifestantes pacíficos", afirmou a organização ecologista num comunicado.A militante em causa, frisa a Greenpeace, "esperava discutir as alterações climáticas".Mark Field apresentou "desculpas sem reservas" pelo ocorrido: "Na confusão, muitos convidados sentiram-se ameaçados e, quando uma militante se precipitou à minha frente, reagi por instinto", disse à televisão ITV."Não havia segurança e tive medo, por uma fração de segundo", afirmou. "Por isso agarrei firmemente a intrusa para a retirar da sala o mais rapidamente possível".Os factos, além de investigados pela polícia, vão se alvo de um inquérito no Partido Conservador, anunciou o presidente dos Tories, Brandon Lewis. "É difícil não ficar estupefacto", disse.Sadiq Khan, presidente da câmara de Londres, considerou "verdadeiramente chocante ver este tipo de comportamento da parte de um deputado", o qual qualificou de "inaceitável" numa sociedade em que "a violência contra as mulheres é endémica".