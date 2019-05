Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de Estado das Comunidades inicia hoje visita ao Canadá

Visita estava inicialmente prevista para ter início na terça-feira passada, mas acabou por ser cancelada devido à situação política na Venezuela.

O secretário de Estado das Comunidades retoma esta quinta-feira uma viagem de cinco dias a várias cidades do Canadá para contactos institucionais e com a comunidade portuguesa, depois de ter sido cancelada devido à situação na Venezuela.



Devido ao cancelamento, vai ser preciso reagendar encontros que estavam previstos no programa para a cidade de Toronto.



Além de Toronto, José Luís Carneiro tem deslocações agendadas para as cidades de Montreal, Otava e Kingston.



Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas adiantou que vai levar a cabo contactos institucionais sobre alguns acordos importantes.



"Tínhamos previsto para o primeiro dia da viagem um acordo com a Câmara municipal de Toronto onde temos uma grande comunidade portuguesa. É um acordo relativo à integração ampla dos portugueses na vida institucional, do ponto de vista cultural, empresarial e recreativo nas instituições municipais de Toronto", disse.



Durante a deslocação, José Luís Carneiro pretende também reunir com responsáveis pela área da emigração para dialogar sobre as leis da emigração e sobre os indocumentados.



"Há cidadãos que foram para o Canadá e estão integrados na vida coletiva, com descontos da Segurança Social e serviços fiscais, mas cujas autorizações de residência caducaram e encontram-se em situação de irregularidade. (...) As autoridades canadianas têm estado a dialogar connosco. Estão a tentar encontrar uma solução de maior agilidade para efeitos da regularização desses cidadãos, que não são só portugueses", disse.



O secretário de Estado vai também abordar as deportações de portugueses, que têm vindo a diminuir nos últimos anos.



"Vamos também avaliar os termos em que está o acordo relativo à mobilidade jovem celebrada na altura da visita do primeiro-ministro ao Canadá que pretende promover a mobilidade para efeitos de estudos e trabalhos para jovens entre os 18 e os 30 anos", explicou.



José Luís Carneiro destacou também que pretende visitar instituições que vão receber apoios financeiros do Estado português e a renovar alguns dos acordos de promoção e defesa da língua portuguesa.



Segundo dados do Governo canadiano, residem mais de 480 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá.