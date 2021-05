Secretário de Estado norte-americano desloca-se presencialmente para preservar cessar-fogo no Médio Oriente

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, viaja ainda esta segunda-feira para o Médio Oriente para pressionar israelitas, palestinianos e outros atores regionais a solidificar o cessar-fogo alcançado na semana passada em Gaza.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que Blinken parte ainda esta segunda-feira para uma curta visita a Israel, Cisjordânia, Jordânia e Egito, para reuniões presenciais ao mais alto nível, depois de o Governo norte-americano ter sido severamente criticado pela sua resposta inicial ao conflito que já dura há duas semanas.

Blinken leva na bagagem o plano para estabelecer as bases para um eventual regresso das negociações de paz no conflito israelo-palestiniano há muito tempo congeladas, ao mesmo tempo que procura assegurar a continuidade do cessar-fogo conseguido na passada semana.