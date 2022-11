Secretário de Estado norte-americano diz que "Rússia sentiu que mundo não aceitaria rejeição do acordo de cereais"

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, defendeu esta quinta-feira que a Rússia terá "sentido que o mundo não aceitaria" que bloqueasse o acordo de exportação de cereais dos portos ucranianos, prorrogado esta quinta-feira por quatro meses.

Blinken realçou que a maioria dos líderes que participaram na reunião do G20 esta semana na ilha indonésia de Bali enviaram ao Presidente russo, Vladimir Putin, "uma mensagem clara de que ele deveria estender a iniciativa de cereais do Mar Negro", cujo prazo expiraria no sábado.

"A Rússia voltou a ouvir (a mensagem) e aparentemente sentiu que o mundo não aceitaria a rejeição de Moscovo ao acordo", disse Blinken durante uma conferência de imprensa em Bangkok antes da cimeira dos líderes da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês), que se inicia na sexta-feira na capital tailandesa.