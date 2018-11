Ministro do Reino Unido para o 'Brexit' demite-se do governo

Dominic Raab negociou saída do Reino Unido da União Europeia. Ministro para a Irlanda do Norte também apresentou demissão.

09:11

Partido Conservador britânico era considerado o braço direito de Theresa May nas negociações do Reino Unido para a saída da União Europeia e demonstrou-se contra os termos do acordo proposto. Numa carta publicada no Twitter, Raab refere que "não conseguia, em boa consciência, apoiar os termos propostos no acordo".



Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 de novembro de 2018

O político diz que o acordo técnico alcançado com a UE "ameaça a integridade do Reino Unido" e diz que não consegue "conciliar os termos propostos com as promessas feitas ao país no nosso manifesto [do Partido Conservador] das últimas eleições. É uma questão de confiança pública".



Raab acusa May de ter aceitado um plano que põe em causa a "integridade do Reino Unido". "Nenhuma nação democrática alguma vez assinou ou deixou que fosse submetida a um regime tão extensivo, imposto externamente sem qualquer controlo democrático sobre as leis a serem aplicadas e sem a possibilidade de decidir sair do acordo", escreve o agora ex-ministro na sua carta de resignação.



Ministro para a Irlanda do Norte também se demite



O Ministro de Estado britânico para a Irlanda do Norte, o conservador Shailesh Vara, anunciou esta quinta-feira a sua demissão do cargo por não concordar com o projeto de acordo do 'Brexit' entre o seu Governo e a União Europeia.



"Não posso apoiar o acordo de retirada concluído com a União Europeia", disse Vara na sua carta de renúncia postada em sua conta no Twitter.



O deputado conservador disse que o acordo preliminar firmado com Bruxelas pela primeira-ministra britânica, Theresa May, deixa o Reino Unido a meio do caminho, sem um limite de tempo que determine quando o país finalmente se tornará um Estado soberano.



"Este acordo não permite que o Reino Unido seja um país soberano e independente", lamentou.



O ponto mais controverso do projeto de acordo diz respeito às disposições para impedir o regresso de uma fronteira física entre a região britânica da Irlanda do Norte e a vizinha República da Irlanda, membro da União Europeia.



"Nós estaremos bloqueados indefinidamente num acordo alfandegário limitado por regras determinadas pela UE sobre as quais não daremos a nossa opinião", disse ainda Shailesh Vara, de 58 anos.



Pior do que isso, segundo Vara, é que o Reino Unido não "será livre para deixar o acordo aduaneiro unilateralmente", se assim o desejar.



"Somos uma nação orgulhosa e é um dia triste quando nos vemos reduzidos a obedecer às regras de outros países que mostraram que não zelam pelos nossos interesses", disse Vara.











