Secretário do Tesouro dos EUA desvaloriza preocupações com a guerra comercial

Mnuchin disse que a possibilidade da China retaliar com títulos do Tesouro "não lhe tira o sono".

07:37

O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, desvalorizou este sábado as preocupações amplamente expressas sobre o impacto das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China na economia mundial.



Em Bali para o encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, Mnuchin disse ainda aos jornalistas que a possibilidade do gigante asiático retaliar contra os EUA com títulos do Tesouro "não lhe tira o sono".



Na terça-feira, o FMI publicou as novas projeções macroeconómicas, que apontam para uma redução na expansão da economia global (3,7% em 2018 e 2019), como consequência das dúvidas provocadas pelas tensões económicas entre Washington e Pequim.



O governador do banco central da China, Yi Gang, descreveu o protecionismo e as tensões comerciais como "grandes riscos" para a economia mundial.



O Encontro Anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, juntamente com uma série de outras reuniões financeiras, acaba hoje.