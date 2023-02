Secretário-geral da NATO diz que Putin "está a preparar-se para mais guerra"

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sublinhou, esta terça-feira, que o Presidente russo, Vladimir Putin, é que é o agressor na ofensiva lançada na Ucrânia e que, no discurso desta terça-feira, demonstrou que "está a preparar-se para mais guerra".

Numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, e com o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas, Stoltenberg deplorou o discurso do Estado da Nações proferido esta terça-feira por Putin e o seu anúncio de que a Rússia suspende a participação no tratado New START, o último pacto de controlo de armas nucleares que restava com os Estados Unidos.

Reagindo ao discurso de Putin, que acusou o Ocidente de querer impor à Rússia uma "derrota estratégica" na Ucrânia e acabar com o país "de uma vez por todas", argumentando que a ameaça ocidental contra a Rússia justificava a invasão da Ucrânia, Stoltenberg sublinhou que, "há um ano, o Presidente Putin lançou a guerra ilegal contra um vizinho pacífico".