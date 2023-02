Secretário-geral da ONU saúda acordo pós-Brexit entre Londres e Bruxelas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, congratulou-se com o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas para alterar o protocolo 'Brexit' para a Irlanda do Norte, por considerar que "alivia as tensões" no continente.

Este acordo-quadro de Windsor "parecia ter constituído um desafio para as relações UE-Reino Unido", depois do 'Brexit' [saída do Reino Unido da UE], indicou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

"Portanto, penso que qualquer tipo de acordo que alivie as tensões é bem-vindo", disse, em conferência de imprensa, na segunda-feira.