Secretário-geral NATO responsabiliza liderança afegã por "tragédia"

O secretário-geral da NATO responsabilizou esta terça-feira "a liderança política e militar afegã" pela "tragédia" que representa o regresso dos talibãs ao poder, admitindo que a Aliança Atlântica deve retirar lições deste "colapso" após duas décadas de investimento e sacrifícios.

Numa conferência de imprensa virtual desde a sede da NATO, em Bruxelas, Jens Stoltenberg disse que os aliados "nunca tencionaram ficar no Afeganistão para sempre", tinham noção do risco de os talibãs tentarem recuperar o poder quando as forças ocidentais deixassem o país, mas admitiu que "aquilo a que se assistiu nas últimas semanas foi um colapso militar e político que ninguém antecipava", sobretudo pela rapidez e facilidade com que se concretizou.

"Parte das forças de segurança afegãs lutaram com bravura. Mas a liderança política afegã falhou, e este falhanço levou à tragédia a que assistimos hoje", com os talibãs a assumirem o controlo de praticamente todo o território, incluindo a capital, Cabul, ainda antes de os Aliados terem abandonado por completo o país.