Buscas na sede do partido de Emmanuel Macron

"É normal que a justiça investigue de forma livre e independente para lançar toda a luz sobre esta questão", disse à AFP Loïc Signor, porta-voz do partido Renascimento.

Procuradoria-Geral Financeira Nacional. Também a empresa garantiu que está disponível para cooperar com as autoridades.



Desde Outubro estão em curso dois inquéritos devido à intervenção de empresas de consultoria nas campanhas eleitorais de 2017 e 2022.



O Ministério Público francês realizou informou, esta quarta-feira, que a sede do partido do Presidente Francês, Emmanuel Macron, foi alvo de buscas.Em causa estão os serviços de consultoria utilizados pelo partido Renaissance desde 2017, nomeadamente suspeitas de financiamento legal e conspiração para favorecer a consultora, avança a France 24.O uso de consultoras no governo fez soar os alarmes o que levou à abertura de um inquérito em março após o Senado Francês ter concluído que a despesa pública do país com esses serviços mais do que duplicou entre 2018 e 2021, período referente ao primeiro mandato de Emmanuel Marcon.Os escritórios parisienses da consultora americana McKinsey também foram alvo de buscas na terça-feira, garantiu a