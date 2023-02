SEF atribui mais de 57 mil proteções a ucranianos desde o início da guerra

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) atribuiu, desde o início da guerra na Ucrânia, 57.626 proteções temporárias a cidadãos ucranianos e a estrangeiros que residiam nesse país, anunciou, esta segunda-feira, em comunicado.De acordo com o SEF, das 57.626 proteções atribuídas, 33.696 são mulheres, 23.930 são homens e 14.082 menores.Os municípios com o maior número de proteções temporárias são: "Lisboa (12.330), Cascais (3.626), Porto (2.932), Sintra (1.950) e Albufeira (1.426)".Segundo o SEF, existem duas categorias para os menores: acompanhados e não acompanhados.De acordo com a mesma fonte, caso a criança esteja "acompanhada por progenitor ou representante legal comprovado, não há pedido de intervenção de qualquer outra entidade".Se o menor não estiver acompanhado, mas sim na presença de outra "pessoa que não o seu progenitor ou representante legal comprovado", sem perigo "atual ou iminente", é comunicado ao Ministério Público (MP).Se a criança não estiver acompanhada, mas sim "na presença de outra pessoa que não o seu progenitor ou representante legal comprovado" em "perigo atual ou iminente" a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) é contactada.Caso o menor não esteja acompanhado, mas sim entregue a si mesmo, "considera-se que essa criança está em perigo atual ou iminente e contacta-se de imediato a CPCJ de área de competência, para adotar os procedimentos urgentes e prestar a assistência adequada".Desde o início da guerra, já foram comunicados ao MP "737 menores que se apresentaram na presença de outra pessoa que não o seu progenitor ou representante legal comprovado, sem perigo atual ou iminente; e à CPCJ 15 menores não acompanhados e/ou na presença de outras pessoas que não os seus progenitores", refere o SEF em comunicado.