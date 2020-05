Espanha conta com mais de 26 mil mortes devido ao coronavírus e Portugal com cinco vezes menos mortes por habitante. O El País escreve este domingo sobre a forma como Portugal está a ultrapassar a pandemia e fala ainda de "uma mistura de inveja e perplexidade" dos espanhóis para com os números da pandemia dos "vizinhos ocidentais"."Em momento algum Portugal impôs uma quarentena obrigatória à população em geral - era um dever cívico - não parou a economia - apesar de fechar restaurantes e lojas - e, apesar de tudo, tem pouco mais de mil mortes com um quarto da população", pode ler-se.O segredo de Portugal, segundo o El País que cita especialistas portugueses e espanhóis, foi a rápida atuação do povo luso perante o coronavírus. Quando a tragédia se instalava em Espanha e Portugal contava ainda com cem casos positivos e sem nenhuma morte, os portugueses começaram a fechar-se em casa.Segundo a epidemiologista Rita Sá Machado, o importante foi a antecipação e o fecho das escolas quando Portugal registava 78 contágios por coronavírus e uma morte.Tambem Alberto Infante, epidemiologista, concorda com Rita Machado. "O Governo e a oposição uniram-se, dando a mesma mensagem desde o inicio", disse.